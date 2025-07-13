إعلان

احتفالًا بالصيف| أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هنا الزاهد.. ونجوم الفن يعلقون

07:23 م الأحد 13 يوليو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الفنانة هنا الزاهد
  • عرض 4 صورة
    هنا الزاهد
  • عرض 4 صورة
    احدث ظهور لهنا الزاهد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة، من أحدث ظهور لها، أثناء قضاء إجازة الصيف.

ونشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها مرتدية "جيب" قصير فوق الركبة، والتي نالت إعجاب الفنانة رحمة أحمد، والفنانة إنجي علاء.

وانهالت التعليقات، على إطلالة هنا الزاهد، وجاءت كالتالي: "رقيقة أوي"، "روح قلبي"، "جمالها خيال"، "ايه الحلاوة دي كلها"، "أميرة الناس".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

اقرأ أيضا..
فيلم "سوبرمان" يثير الجدل بسبب "ترامب" والعدوان على غزة

بسبب الفستان.. الجمهور يهاجم ابنة عمرو دياب

هنا الزاهد نجمات الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء