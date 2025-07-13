كتب - معتز عباس:

خضعت الفنانة هنا الزاهد لجلسة تصوير جديدة، من أحدث ظهور لها، أثناء قضاء إجازة الصيف.

ونشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها مرتدية "جيب" قصير فوق الركبة، والتي نالت إعجاب الفنانة رحمة أحمد، والفنانة إنجي علاء.

وانهالت التعليقات، على إطلالة هنا الزاهد، وجاءت كالتالي: "رقيقة أوي"، "روح قلبي"، "جمالها خيال"، "ايه الحلاوة دي كلها"، "أميرة الناس".

وتشارك هنا الزاهد في فيلم"ريستارت"، بطولة تامر حسني، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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