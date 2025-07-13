بالصور.. مي سليم تخطف الأنظار من أمام شواطئ العلمين الجديدة

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها صورًا جديدة من، ظهورها الأخير داخل أبراج العلمين المطلة على شواطئ الساحل الشمالي.

ونشرت مي صورها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وعلق، المتابعين على الصور، كالتالي: "قمر السنين"، "أسطورة الجمال"، الله عليكي قمر"، "جمالك ساحر".

يذكر أن الفنانة مي سليم شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بأكثر من عمل، منها مسلسل "المداح" مع حمادة هلال، وشاركت مع الفنانة روجينا بمسلسل "سر إلهي".



