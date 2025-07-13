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"هوت شورت".. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

06:49 م الأحد 13 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش
  • عرض 6 صورة
    نسرين طافش
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كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها على البحر.

وشاركت جمهورها ومتابعيها الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، ارتدت فيها "هوت شورت" و"توب" أبيض.

ولاقت الصور إعجاب متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "الحلوة"، "الجمال كله"، "ما شاء الله على هالجمال والحضور"، "الأبيض حلو عليكي"، "الشمس والقمر في صورة واحدة".

يذكر أن نسرين طافش شاركت في بطولة فيلم "الدشاش"، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

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نسرين طافش نجوم الفن البحر
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