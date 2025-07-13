كتب - معتز عباس

خطفت الفنانة ريم مصطفى أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بملابس رياضية، وهي تلعب "التنس".

ونشرت ريم صورًا من داخل ملعب التنس، مرتدية ملابس لاعبات التنس، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

تفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا روحي"، "شارابوفا مصر"، "إيه الحلاوة دي"، "القمر كله"، "حلوة اللقطة".

يذكر أن الفنانة ريم مصطفى شاركت، في فيلم "أهل الكهف"، والذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

كما شاركت ريم في مسلسل "سيد الناس" والذي عرض في دراما رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، أحمد فهمي، إلهام شاهين، منة فضالي، صبا مبارك، تأليف وإخراج محمد سامي.

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