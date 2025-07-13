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بسبب الفستان.. الجمهور يهاجم ابنة عمرو دياب

05:30 م الأحد 13 يوليه 2025
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    كنزي عمرو دياب
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    كنزي عمرو دياب
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    كنزي عمرو دياب
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    كنزي عمرو دياب
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت كنزي دياب، ابنة المطرب عمرو دياب، جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، أثارت جدلا واسعا، وانقسمت التعليقات عليها بين منتقد ومدافع.

كنزي ظهرت مرتدية فستانا مكشوف الظهر، ورأى البعض أن إطلالتها غير مناسبة لطبيعة المجتمع الشرقي الذي ينتمي إليه والدها، فجاءت بعض التعليقات: "عيب"، "في جييييه؟"، "إيه ده يا كنزي، مش كده"، "أبوكي فين؟".

ودافع عنها آخرون، وجاءت تعليقاتهم: "قفلتي اللعبة بجمالك"، "إيه الجمال ده كله"، "ملكة"، "قمراية".

على جانب آخر طرح النجم عمرو دياب، ألبومه الجديد "ابتدينا" وضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسية، والدراما، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

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كنزي دياب المطرب عمرو دياب أحدث ظهور انستجرام كنزي عمرو دياب
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