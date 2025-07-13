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بعد اعتزاله.. علي قدورة يقدم برنامج "نقطة ومن أول السطر" (فيديو)

05:23 م الأحد 13 يوليو 2025
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كتبت- نوران أسامة:

طرح مطرب المهرجانات المعتزل علي قدورة، البرومو الدعائي لبرنامجه الجديد، والذي يحمل عنوان "نقطة ومن أول السطر"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهر "قدورة" في البرومو قائلًا: "الموت المفاجئ ممكن يجي في لحظة ويغيّر كل حاجة.. المهم إنك متبقاش غريب عن نفسك.. يا ترى قلبك نضيف؟ خلي اللي فات فات، واللي جاي يبقى نقطة ومن أول السطر".

وكان علي قدورة أعلن اعتزاله الغناء في أكتوبر 2023، وقام بحذف جميع أغانيه من المنصات المختلفة.

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علي قدورة برنامج نقطة ومن أول السطر إنستجرام
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