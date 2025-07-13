إعلان

بعد حديثه عن مرضه.. موعد أول حفل لـ إدوارد في الساحل الشمالي

05:19 م الأحد 13 يوليه 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    بكاء ادوارد في حلقة صاحبة السعادة
  • عرض 6 صورة
    ادوارد يبكي بعد الحديث عن فترة مرضة في صاحبة السعادة
  • عرض 6 صورة
    ادوارد
  • عرض 6 صورة
    الفنان إدوارد
  • عرض 6 صورة
    الفنان إدوارد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان إدوارد، لتقديم أول حفل له، وذلك بعد إعلانه عن تفاصيل المعاناة الصحية التي واجهها الفترة الأخيرة..

ويشارك الفنان إدوارد، مع المطرب اللبناني رامي عياش، والمطربة لولا جفان، في إحياء الحفل المقام في الساحل الشمالي، مساء الجمعة المقبل الموافق 18 يوليو.

وتحدث إدوارد، عن أزمته الصحية، خلال ظهوره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، وقال:"عدّيت بمرحلة من أصعب ما يكون في حياتي... بدأت لما المخرج محمد سامي طلب مني أغير شكلي علشان دور في مسلسل رمضاني، وفعلًا خدت القرار، وبدأت استعمل حقن تخسيس، وقدرت أخس حوالي 15 كيلو في 6 شهور".

وأضاف: "بعدها بشهر ونص بدأت أحس بألم شديد في معدتي، وبقيت مش قادر أدخل الحمام لأيام، ورافض الأكل، وحرارتي كانت دايمًا مرتفعة".

وتابع: "فجأة جت لي جلطة في القلب، واضطريت أعمل قسطرة وتركيب 3 دعامات، وبعدها بيوم واحد كنت بصور حلقة رأس السنة من البرنامج، وكأني مفيش حاجة... رغم إني ماكنتش مستوعب اللي بيحصلي".

واختتم: "اكتشف بالصدفة خلال الفحوصات وجود كيس على كليتي، وبمزيد من التحاليل تبيّن أنه ورم سرطاني يستلزم استئصال الكلية بالكامل.. مش قادر أوصف إحساسي، كنت بعيط لوحدي كل يوم وخبيت على أولادي في البداية، وقلت لمراتي بس".

الفنان إدوارد الساحل الشمالي رامي عياش
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد اعتزاله.. علي قدورة يقدم برنامج "نقطة ومن أول السطر" (فيديو)

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء