بعد حديثه عن مرضه.. موعد أول حفل لـ إدوارد في الساحل الشمالي

كتب- مصطفى حمزة:

يستعد الفنان إدوارد، لتقديم أول حفل له، وذلك بعد إعلانه عن تفاصيل المعاناة الصحية التي واجهها الفترة الأخيرة..

ويشارك الفنان إدوارد، مع المطرب اللبناني رامي عياش، والمطربة لولا جفان، في إحياء الحفل المقام في الساحل الشمالي، مساء الجمعة المقبل الموافق 18 يوليو.

وتحدث إدوارد، عن أزمته الصحية، خلال ظهوره مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، وقال:"عدّيت بمرحلة من أصعب ما يكون في حياتي... بدأت لما المخرج محمد سامي طلب مني أغير شكلي علشان دور في مسلسل رمضاني، وفعلًا خدت القرار، وبدأت استعمل حقن تخسيس، وقدرت أخس حوالي 15 كيلو في 6 شهور".

وأضاف: "بعدها بشهر ونص بدأت أحس بألم شديد في معدتي، وبقيت مش قادر أدخل الحمام لأيام، ورافض الأكل، وحرارتي كانت دايمًا مرتفعة".

وتابع: "فجأة جت لي جلطة في القلب، واضطريت أعمل قسطرة وتركيب 3 دعامات، وبعدها بيوم واحد كنت بصور حلقة رأس السنة من البرنامج، وكأني مفيش حاجة... رغم إني ماكنتش مستوعب اللي بيحصلي".

واختتم: "اكتشف بالصدفة خلال الفحوصات وجود كيس على كليتي، وبمزيد من التحاليل تبيّن أنه ورم سرطاني يستلزم استئصال الكلية بالكامل.. مش قادر أوصف إحساسي، كنت بعيط لوحدي كل يوم وخبيت على أولادي في البداية، وقلت لمراتي بس".