كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها صورًا جديدة لها أثناء ممارستها التمارين الرياضية، ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت نرمين الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بملابس رياضية، ارتدت فيها "توبًا" قصيرًا مكشوف البطن، و"بنطلون".

وحازت الصور على تفاعل كبير من المتابعين، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "يا جماله"، "العمر مجرد رقم"، "الله أكبر عليكي يا فنانة"، "أعظم ما أنجبت مصر"، "ما شاء الله ربنا يحفظك"، "يا روحي ما شاء الله".

يُذكر أن الفنانة نرمين الفقي تشارك كعضو لجنة تحكيم في المسابقة الدولية للأفلام الطويلة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الغردقة لسينما الشباب لعام 2025.

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