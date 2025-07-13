كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة نادية الجندي مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، أثناء تواجدها في العاصمة اللبنانية "بيروت".

وظهرت نادية خلال الفيديو بإطلالة شبابية تستعرض رشاقتها، وارتدت خلالها فستان قصير باللون الأبيض، وعلقت: "مساء الورد عليكم".

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، وجاء بعضها كالتالي: "شباب ما شاء الله"، "أثبتت نادية الجندي أن العمر مجرد رقم"، "راقية"، "إنسانة جميلة تحب الحياة"، "كل يوم تعطينا مثلًا عن الأناقة"، "الله يعطيك العافية".

جدير بالذكر أن الفنانة نادية الجندي تم تكريمها مؤخرًا في مهرجان الزمن الجميل، الذي أقيم في بيروت، عن فيلمها الشهير "الباطنية".

ونشرت نادية فيديو وصورًا من الحفل أثناء استلامها الجائزة، وعلّقت: "سعيدة بتكريمي في لبنان الحبيبة، أنا ومحمد مختار، عن فيلم الباطنية، هذا العمل من كلاسيكيات السينما العربية، ومازال عايش مع الناس رغم مرور كل هذه السنوات، واختياره كواحد من أفضل الأفلام في تاريخ السينما المصرية، وحصوله على تكريم وهي الجائزة الأولى من نوعها في مهرجان الزمن الجميل".

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