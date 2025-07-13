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زوجة عصام صاصا تعلق على مشاجرة وقعت بـ"الكافيه" الخاص به

04:35 م الأحد 13 يوليه 2025
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    منشور زوجة صاصا
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    هاجر زوجة عصام
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    منشور زوجة عصام صاصا
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كتب- مصطفى حمزة:

قامت البلوجر جهاد أحمد زوجة مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، بتوضيح تفاصيل المشاجرة التي وقعت خلال حفل افتتاح الكافيه الخاص بزوجها في الساحل الشمالي.

وتحدثت جهاد، في مقطع فيديو عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، وقالت: "هاتكلم عن المشكلة اللى حصلت مع الجاردات، وعايزة أقول للناس لو مش عاجبك حاجة ارجع لصاحب المكان لكن ليه تكسر الكافيه وتخوف الناس اللي داخلة وتبهدلنا.. المكان ده للناس المحترمة في أكل عيشنا".

وتابعت: "أي حد بيروح مكان، علشان ينبسط فوق دماغي، أنا برضه بشوف راحة ابني وراحة الناس، ونرحب بأي ضيف وزي ما بنخاف عليكم خافوا علينا وعلى المكان".

وأضافت: "بعد إذنكم أنا مبأذيش حد، ماحدش يأذيني في أكل عيشي، أو تبقى السبب في انك تبوظ يوم ناس جاية تنبسط".

وكانت مشاجرة وقعت في كافيه صاصا بمنطقة الساحل الشمالي، وتسببت في تحطيم بعض محتوياته.

وشارك مؤدي أغاني المهرجانات عصام صاصا، مؤخرا مع مصطفى عنبة، في تقديم أغنية "حبيبي يا عم"، والتي قدمت في فيلم "أحمد وأحمد"، بطولة النجمين أحمد السقا، وأحمد فهمي.

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زوجة عصام صاصا مشاجرة الكافيه البلوجر جهاد أحمد الساحل الشمالي
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