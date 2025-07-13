تامر حسني يعلن عن مسابقة بالتزامن مع طرح ألبومه "لينا معاد"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن النجم تامر حسني عن إطلاق مسابقة جديدة بالتزامن مع طرح ألبومه الغنائي الجديد "لينا معاد"، وكشف عن تفاصيلها عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وقال تامر: "من أول يوم نزول ألبوم (لينا معاد)، هنعمل طريقة جديدة في التفاعل والتقدير لفيديوهاتكم، زي ما بدعم المواهب، أنا هدعم الفيديوهات المميزة بشكل عام".

وأوضح أن إدارة "السوشيال ميديا" الخاصة به ستختار أسبوعيًا أفضل فيديو: "هختار أفضل فيديو بشرط إنه يكون معمول على الأغاني الجديدة، وهياخد لقب فيديو الأسبوع، ويكون فيديو دمه خفيف، أو عفوي، أو فيه فكرة".

وتابع: "اللقب الآخر يخص البنات وهو ملكة جمال الأسبوع، وفي ألقاب تانية مناسبة للفيديو، ولو فيه أكتر من فيديو حلو هيكسبوا كلهم، وهيكون فيه مفاجآت شخصية مني للفائز أو الفائزة".

واختتم حديثه قائلًا: "هنبدأ من دلوقتي نسخن مع بعض الفكرة، قبل استخدام الأغاني الجديدة لمدة 3 أيام فقط بالأغاني القديمة.. استعدوا يا تمراوية".

يذكر أن الفنان تامر حسني يعرض له حاليًا فيلم "ريستارت"، وشاركه البطولة: هنا الزاهد، وباسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا.

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