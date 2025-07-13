كتبت- نوران أسامة:

تألقت الفنانة رشا مهدي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وشاركت جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجريئة.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها ومتابعيها، وانهالت عليها التعليقات، وجاءت أبرزها: "قمر"، "جميلة وشيك"، "إيه السكر ده"، "بحبك"، "ما شاء الله عسولة".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رشا مهدي مسلسل "6 شهور" بطولة: نور النبوي، مراد مكرم، نور إيهاب، مجدي بدر، سلوى محمد علي، ومن إخراج مصطفى صولي.





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