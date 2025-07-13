نيللي كريم تستعرض إطلالاتها الصيفية عبر "إنستجرام" (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نيللي كريم جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسات التصوير الصيفية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت نيللي في الصور بعدة إطلالات أنيقة تناسب أجواء الصيف، وعلّقت عليها قائلة: "بداية الصيف".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين وجاءت بعضها كالتالي: "أجمل ممثلة مصرية"، "نيللي القمر"، "يا نهار أبيض على الحلاوة"، "نيللي بتثبت مقولة العمر مجرد رقم"، "عسولة أوي".

يذكر أن نيللي كريم بدأت مؤخرا تصوير مشاهدها بفيلمها الجديد "بروفة فرح"، وخاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي" وشاركها البطولة كندة علوش، روبي، حاتم صلاح، علي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير.

اقرأ أيضًا:

بالصور- بشرى وتوفيق عكاشة في حفل نجوم التسعينات فؤاد وحميد وهشام وإيهاب





ريم سامي تخطف أنظار متابعيها أثناء قضاء عطلة الصيف.. صورة





حدث بالفن| نادية الجندي تصدم الجمهور وغادة عبد الرازق على كرسي متحرك





20 صورة جريئة لنجمات الفن أمام شواطئ البحر



