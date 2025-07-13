آمال ماهر تحيي حفلا ضمن فعاليات "ليالي مراسي" (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

أعربت المذيعة بوسي شلبي عن إعجابها بحفل الفنانة آمال ماهر، الذي أقيم مساء أمس ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مراسي"، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل واسع منهم.

ونشرت بوسي مقاطع فيديو من الحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "الليالي الحلوة في مراسي مع صوت الوطن العربي".

وكان مهرجان "ليالي مراسي" انطلق مؤخرًا، وتم افتتاح فعالياته بحفلين لكل من الفنان رامي صبري والفنان بهاء سلطان، وقدّما مجموعة من أشهر الأغاني.

وتستعد الفنانة آمال ماهر خلال الفترة المقبلة لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "خبر عاجل"، والمقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

يذكر أن الملحن محمدي، أعلن عن تعاونه الأول مع النجمة آمال ماهر في عمل غنائي جديد من المنتظر أن يحمل طابعًا دراميًا مميزًا، ويُشكل مفاجأة لجمهورها.

الأغنية الجديدة، تحمل اسم "لو لينا عمر"، من كلمات نادر عبدالله وألحان محمدي وتوزيع مادي، وتأتي ضمن استعدادات آمال ماهر للعودة إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد، وتُعد أولى ثمار التعاون بينها وبين محمدي.

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