مي سليم بإطلالة صيفية جريئة على البحر.. والجمهور يعلق

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها مجموعة صور جديدة أثناء تواجدها على شاطئ مارينا العلمين.

ونشرت مي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية جريئة، إذ ارتدت فستانًا خفيفًا يناسب أجواء البحر.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت التعليقات: "جميلة"، "حورية البحر"، "جمال وفن"، "هتفضلي تحلوي كده لحد إمتى؟".

يُذكر أن الفنانة مي سليم شاركت في موسم دراما رمضان 2024 من خلال أكثر من عمل، أبرزها مسلسل "المداح" مع الفنان حمادة هلال، ومسلسل "سر إلهي" مع الفنانة روجينا.

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