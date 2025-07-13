كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر جمهورها مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلاله بإطلالة لافتة، كشفت عن نحافة ملحوظة، وحركات حملت الشقاوة والمرح.

وظهرت ملك خلال الفيديو بإطلالة أنيقة باللون الأسود، إذ ارتدت بدلة كلاسيكية، وعلّقت قائلة: "بدأت مع نفسي شخصية جديدة".

ومن بين تعليقات الجمهور: "إيه الحلاوة دي"، "يا جمالو"، "رقة وأناقة"، "مكانك في المتحف مش هنا".

كما حرص والدها، الفنان أحمد زاهر، على التعليق على الفيديو، وكتب: "واو"، تعبيرًا عن إعجابه بإطلالتها الجديدة.

يذكر أن الفنانة ملك أحمد زاهر خاضت أولى تجاربها في مجال التأليف والإخراج، من خلال مشروع تخرجها، والذي يحمل عنوان "شنطة سفر" بطولة الفنان الشاب مصطفى عماد.

فيلم ‎شنطة سفر، تأليف وإخراج: ملك أحمد زاهر، فكرة أميرة هشام، سيناريو وحوار مريم طارق - ملك أحمد زاهر، مدير تصوير جمال المغربي، كاميرا مان ندى الهيثم، منتج منفذ ليلى أحمد زاهر، مخرج منفذ جنا مشتهي-سلمى العراقي، بطولة الفنان الصاعد مصطفى عماد.

وشاركت ملك خلال الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل "سيد الناس"، إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم، أبرزهم: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

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