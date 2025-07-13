كتب- مصطفى حمزة:

نفت الفنانة المعتزلة حلا شيحة، صحة ما نسب لها من تصريحات عن فترة زواجها من الداعية معز مسعود، ووصفها لها بأنها كانت أصعب فترات حياتها.

وقامت حلا، عبر خاصية القصص في صفحتها على موقع "إنستجرام"، بوضع منشور جاء به: "حلا شيحة: فترة زواجي من معز مسعود، كانت أصعب فترات حياتي وعملت لي زلزال نفسي، وسابت جوايا جروح ما تتعالجش أبدا".

وعلقت حلا: "أنا الحقيقة مش عارفة إيه الكلام ده، ومين اللي نشره عن لساني، ياريت اللي بيكتب خبر يتحرى كويس، قبل ما يكتب أي أخبار عن لساني لم أقولها وشكرا".

كانت حلا تحدثت في فيديو جديد للجمهور، ونشرته عبر موقع يوتيوب، وقالت: "لما لبست الحجاب، ماكنتش عارفة أكمل، لأن برضه حصلت لخبطة الجواز والطلاق، اللي كنت فاكرة هتكون عون لي على حياة أفضل، وده طبيعي".

وتابعت: "أي ست من حقها تتجوز، وتطلب تشوف المناسب لها و لحياتها لو ده هيساعدها تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وده أجمل حاجة أصلا، واللي ربنا أمرنا به".

وأضافت: "إنما لما لقيت الموضوع مش صح ومش متظبط، وفي حاجة غلط، كانت بالنسبة لي الصدمة صدمتين، علشان أنا شخص حساس، وكانت صدمة الطلاق الأولاني، صعبة جدا".

وأوضحت: "كنت أسمع كلام كتير، أن الواحد لما بيطلق، وعنده ولاد ما بيبقاش عايز الطلاق، ويسيب الحياة دي، ويبقى ماشي مضطر، ويكون عنده رد فعل، وتركيبة دماغه تتغير، وأنا حاسة إن ده اللي حصل لي، فيه حاجة اتغيرت جوايا من كتر الألم النفسي، اللي كنت فيه".

وأكملت حلا: "حصل لي حالة غضب، حتى إني كنت أقول يا رب أنا زعلانة منك، أنا سيبت كل حاجة، وجيت لك يا رب، ليه مش واقف جنبي، وده كان شعوري، وده كان غلط مني، وكنت حاسة بالغضب، وزي ما أكون من جوايا أنتقم من حلا".

وأعلنت الفنانة حلا شيحة، عودتها إلى إرتداء الحجاب، عقب مشاركتها في بطولة مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي عرض في موسم رمضان 2024، وقامت ببطولته بمشاركة خالد النبوي، ونشوى مصطفى، ونور النبوي، ومايان السيد، ومحمد محمود عبدالعزيز.