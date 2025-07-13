دنيا عبدالعزيز تتذكر والدتها بكلمات مؤثرة

كتبت- سهيلة أسامة:

تذكرت الفنانة دنيا عبدالعزيز والدتها الراحلة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت دنيا صورة تجمعها بوالدتها، وعلّقت: "أتدري ما هو الحنين؟ حين لا يستطيع الجسد أن يذهب إلى حيث تذهب الروح... ثلاثة وستون شهرًا، حبيبة العمر".

يُذكر أن دنيا عبدالعزيز شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "المداح 5"، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، غادة عادل، خالد الصاوي، محسن محيي الدين، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، جوري بكر، غادة طلعت، حنان سليمان، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

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