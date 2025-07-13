بفستان أنيق وإطلالة ساحرة.. هاجر أحمد تخطف الأنظار (صور)

كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة هاجر أحمد الأنظار في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت متابعيها مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وساحرة، إذ ارتدت فستانًا أنيقًا نال إعجاب جمهورها.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من المتابعين، وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة اللهم بارك"، "أجمل عيون"، "رقة وجمال"، "أجمل ما شافت عيني".

جدير بالذكر أن هاجر أحمد شاركت في رمضان 2024 بمسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، منذر رياحنة، أحمد بدير، أحمد فؤاد سليم، انتصار، إخراج مرقس عادل، كما عُرض لها فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، محمد فراج، غادة عادل، أحمد عيد، ريم مصطفى، إخراج عمرو عرفة.

اقرأ أيضًا:

بالصور- بشرى وتوفيق عكاشة في حفل نجوم التسعينات فؤاد وحميد وهشام وإيهاب

ريم سامي تخطف أنظار متابعيها أثناء قضاء عطلة الصيف.. صورة

حدث بالفن| نادية الجندي تصدم الجمهور وغادة عبدالرازق على كرسي متحرك

20 صورة جريئة لنجمات الفن أمام شواطئ البحر