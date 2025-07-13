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نيڤين رجب تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها "منسية"

10:58 ص الأحد 13 يوليه 2025

المطربة نيڤين رجب

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كتبت- منى الموجي:

طرحت المطربة نيڤين رجب أحدث أعمالها الغنائية على طريقة الفيديو كليب، وتحمل اسم "منسية"،

وهي أغنية دراما، وتعود بها للساحة بعد غياب عامين.

الأغنية من كلمات الشاعر حسين محرم، ألحان مصطفى العسال، ومن توزيع أدهم دهيمة وإلهامي دهيمة، وإخراج أحمد جريزمان، وتنظيم وتوزيع SAY PR.

أغنية "حالة" كانت أغنية نيفين رجب الأخيرة، وهي من كلمات حسين محرم، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف، كما أطلقت بالتزامن معها أغنية "كل اخر يوم" من كلمات حسين محرم، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو.

نشأت المطربة نيفين رجب فى أسرة فنية موسيقية، والدها هو المايسترو الدكتور رضا رجب عازف الكمان الشهير، وشقيقتها المطربة غادة رجب.

منسية أغنية دراما الشاعر حسين محرم المطربة ني?ين رجب فيديو كليب
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