إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

رنا رئيس

شاركت الفنانة رنا رئيس، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور بعد قضاء شهر العسل عقب زواجها في مايو 2025، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا".

نرمين الفقي

خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف، عبر حسابها على إنستجرام.

بسنت شوقي

خضعت الفنانة بسنت شوقي، لجلسة تصوير جريئة، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا أستطيع التوقف عن ارتداء اللون الوردي".

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهبين، مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الساحل الشمالي أجمل جو وأجمل بحر".

ميرنا نورالدين

نشرت الفنانة ميرنا نورالدين،صورا لها خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في مكان ما بين الشمس والظل".

كنزي عمرو دياب

ظهرت كنزي ابنة النجم عمرو دياب، بإطلالة جريئة خلال تواجدها بإحدى المناسبات أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هالة صدقي

نشرت الفنانة هالة صدقي، صورة "سيلفي" لها داخل إحدى الحدائق، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساءكم كله حب وخير وسلام ووفاء وعزة ومها وإيمان".

بدرية طلبة

الفنانة بدرية طلبة، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الورد عليكم".

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة صيفية، عبر حسابها على فيسبوك، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

نادية الجندي

الفنانة نادية الجندي، ظهرت بإطلالة شبابية مرتدية فستانا قصيرا خلال تواجدها في العاصمة اللبنانية "بيروت"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مساء الورد عليكم جميعا، من لبنان الحبيبة".