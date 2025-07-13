20 صورة جريئة لنجمات الفن أمام شواطئ البحر

كتب - معتز عباس:

استمتعت عدد من نجمات الفن بإجازاتهم الصيفية وعطلات نهاية الأسبوع على الشواطئ في المدن الساحلية.

وشاركت النجمات صورهن على الشواطئ مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والظهور بإطلالات صيفية مبهجة، ليتفاعل معها الجمهور.

وقضى عددًا من نجمات الفن عطلة صيف 2025، أبرزهن الفنانة نرمين الفقي، الفنانة مي سليم، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة نادية الجندي، الفنانة نرمين الفقي.

تحرص النجمات على ارتداء الملابس الصيفية القصيرة التي تناسب أجواء الصيف، والتقاط الصور أمام الشواطئ والبحر.

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