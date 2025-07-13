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20 صورة جريئة لنجمات الفن أمام شواطئ البحر

12:16 ص الأحد 13 يوليه 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إلهام شاهين في الساحل الشمالي
  • عرض 20 صورة
    ريم سامي
  • عرض 20 صورة
    كنزي عمرو دياب
  • عرض 20 صورة
    كنزي عمرو دياب
  • عرض 20 صورة
    مي سليم امام البحر
  • عرض 20 صورة
    مي سليم تقضي اجازة الصيف
  • عرض 20 صورة
    مي سليم في العلمين
  • عرض 20 صورة
    ميرنا نور الدين تستمتع بالصيف
  • عرض 20 صورة
    ميرنا نور الدين
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 20 صورة
    نادية الجندي
  • عرض 20 صورة
    إلهام شاهين في الساحل الشمالي
  • عرض 20 صورة
    إلهام شاهين في الساحل الشمالي
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي وصديقاتها
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي تستمتع باجازة الصيف
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي تستمتع باجازة الصيف
  • عرض 20 صورة
    نرمين الفقي
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كتب - معتز عباس:

استمتعت عدد من نجمات الفن بإجازاتهم الصيفية وعطلات نهاية الأسبوع على الشواطئ في المدن الساحلية.

وشاركت النجمات صورهن على الشواطئ مع الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والظهور بإطلالات صيفية مبهجة، ليتفاعل معها الجمهور.

وقضى عددًا من نجمات الفن عطلة صيف 2025، أبرزهن الفنانة نرمين الفقي، الفنانة مي سليم، الفنانة ميرنا نور الدين، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة نادية الجندي، الفنانة نرمين الفقي.

تحرص النجمات على ارتداء الملابس الصيفية القصيرة التي تناسب أجواء الصيف، والتقاط الصور أمام الشواطئ والبحر.

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