بـ" فستان قصير".. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ صبا مبارك

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة صبا مبارك أنظار متابعيها والجمهور على السوشيال ميديا، بأحدث جلسة تصوير.

ونشرت صبا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان أسود "قصير" فوق الركبة.

انهالت التعليقات، على صور صبا مبارك من المتابعين، والتي جاءت، كالتالي: "ايه الحلاوة دي"، "قمرين وتستحقي"، "أجمل من الشمس"، "ملكة جمال"، "تبارك الرحمن روعة".

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