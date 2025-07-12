ريم سامي تخطف أنظار متابعيها أثناء قضاء عطلة الصيف.. صورة

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ريم سامي عن أحدث ظهور لها، من أحد الشواطئ، أثناء استمتاعها بعطلة إجازة الصيف.

ونشرت ريم صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "هذا وقت الصيف".

تفاعل المتابعين، مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حبيبتي القمر"، "كلك على بعضك حلو"، "أحلى فنانة في الدنيا"، "جمالك ساحر"، "خطفتي عيوني".

وكانت ريم سامي، قد احتفلت بزواجها على رجل الأعمال محمد المغازي يوم 17 مايو 2024 بحضور عدد من الفنانين.

جدير بالذكر أن، آخر أعمال ريم سامي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، وإخراج محمد سامي.

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