كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

حقق حفل النجوم محمد فؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري نجاحا كبيرا على المسرح الروماني تحت إشراف المنتج وليد منصور.

وحمل الحفل لافتة كامل العدد التي أعادت مكانة المسرح الروماني كأبرز المعالم الفنية والثقافية والترفيهية بموسم الصيف في الساحل الشمالي.

وقدم النجوم الـ 4 فؤاد وإيهاب وهشام وحميد عددا كبيرا من أغانيهم المحببة للجمهور والمرتبطة بنجاحاتهم في فترة التسعينات..

وقدم فقرات الحفل كابتن تامر بيجاتو وبحضور عدد من نجوم الفن منهم بشرى ووفاء عامر ومدحت العدل وصبحي خليل ومحمد عز والمنتج ياسر سليم والكاتب مدحت العدل والمخرج أكرم فاروق والإعلامي توفيق عكاشة ..وتواجد عبد الرحمن فؤاد نجل الفنان محمد فؤاد.

وأكد المنتج وليد منصور منظم الحفل أنه سبق وقام بتنظيم حفلات لكبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي داخل المسرح الروماني منذ فترة ومع تطور منطقة العلمين الجديدة التي أصبحت من الأماكن العالمية كان من الطبيعي إعادة المسرح الروماني لرونقه ليتماشى مع التطور والطفرة التي حدثت بالساحل الشمالي الذي يهدف لجذب الجمهور من مختلف الجنسيات العربية.