إعلان

بالصور- بشرى وتوفيق عكاشة في حفل نجوم التسعينات فؤاد وحميد وهشام وإيهاب

11:03 م السبت 12 يوليه 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الجمهور في حفل نجوم التسعينات
  • عرض 16 صورة
    ايهاب توفيق
  • عرض 16 صورة
    بشرى وتامر بجاتو
  • عرض 16 صورة
    حفل نجوم التسعينات
  • عرض 16 صورة
    حفل نجوم التسعينات
  • عرض 16 صورة
    حميد الشاعري وهشام عباس
  • عرض 16 صورة
    محمد فؤاد في حفل نجوم التسعينات
  • عرض 16 صورة
    محمد فؤاد وهشام عباس ووليد منصور
  • عرض 16 صورة
    محمد فؤاد وهشام عباس
  • عرض 16 صورة
    محمد فؤاد يتفاعل مع الجمهور في حفل نجوم التسعينات
  • عرض 16 صورة
    هشام عباس وحميد الشاعري في حفل نجوم التسعينات
  • عرض 16 صورة
    وليد منصور وفؤاد
  • عرض 16 صورة
    محمد فؤاد وصبحي خليل
  • عرض 16 صورة
    الجمهور يحتفل بنجوم التسعينات
  • عرض 16 صورة
    وليد منصور ومحمد فؤاد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:
تصوير / هاني رجب:

حقق حفل النجوم محمد فؤاد وإيهاب توفيق وهشام عباس وحميد الشاعري نجاحا كبيرا على المسرح الروماني تحت إشراف المنتج وليد منصور.

وحمل الحفل لافتة كامل العدد التي أعادت مكانة المسرح الروماني كأبرز المعالم الفنية والثقافية والترفيهية بموسم الصيف في الساحل الشمالي.

وقدم النجوم الـ 4 فؤاد وإيهاب وهشام وحميد عددا كبيرا من أغانيهم المحببة للجمهور والمرتبطة بنجاحاتهم في فترة التسعينات..

وقدم فقرات الحفل كابتن تامر بيجاتو وبحضور عدد من نجوم الفن منهم بشرى ووفاء عامر ومدحت العدل وصبحي خليل ومحمد عز والمنتج ياسر سليم والكاتب مدحت العدل والمخرج أكرم فاروق والإعلامي توفيق عكاشة ..وتواجد عبد الرحمن فؤاد نجل الفنان محمد فؤاد.

وأكد المنتج وليد منصور منظم الحفل أنه سبق وقام بتنظيم حفلات لكبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي داخل المسرح الروماني منذ فترة ومع تطور منطقة العلمين الجديدة التي أصبحت من الأماكن العالمية كان من الطبيعي إعادة المسرح الروماني لرونقه ليتماشى مع التطور والطفرة التي حدثت بالساحل الشمالي الذي يهدف لجذب الجمهور من مختلف الجنسيات العربية.

حفل نجوم التسعينات محمد فؤاد إيهاب توفيق هشام عباس حميد الشاعري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: المواجهات الكبرى المقبلة ستكون بين تحالفات عالمية وليس حروبًا ثنائية
من الخريطة "غير المقبولة" لتأجيل مناقشة الانسحاب.. إلى أي محطّة وصلت مفاوضات غزة؟
هبوط أرضي أسفل كوبري التجنيد.. ومحافظ القاهرة يتابع أعمال الإصلاح ميدانيًا
لضمان سرعة عودة الخدمة.. تركيب 4 كبائن جديدة أمام سنترال رمسيس وربطها بالمجاورة