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مي عمر: "الشماتة في حد وقت ضعفه من أبشع الصفات"

10:45 م السبت 12 يوليه 2025

مي عمر

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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة مي عمر رسالة غامضة للشامتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

ونشرت رسالة عبر خاصية القصص القصيرة بموقع "انستجرام"، وكتبت: "من أبشع الصفات إنك تشمت في حد وقت ضعفه أو تستغل آلمه عشان تبان أحسن، الشماتة وانعدام الرحمة من أحقر التصرفات، لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك".

يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

مي عمر على انستجرام

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مي عمر انستجرام مي عمر مسلسل إش إش نجوم الفن
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