أحدث جلسة تصوير لـ هدى المفتي.. وهنا الزاهد تعلق: "مولان"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى المفتي أنظار من متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت هدى صورًا لها بإطلالة مميزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ولكن.. لماذا البرتقال".

وتفاعلت الفنانة هنا الزاهد مع الصورة، لتقوم بتشبيها بشخصية "مولان" إحدى شخصيات "ديزني" الأسطورية.

يُذكر أن هدى المفتي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، دنيا سامي، إنعام سالوسة، تأليف غادة عبدالعال، إخراج كوثر يونس.

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