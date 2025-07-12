كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة مي سليم على قضاء عطلة إجازة الصيف من إحدى شواطئ مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

ونشرت مي صورًا لها على شاطئ البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهرت فيها مرتدية فستان "منقط" قصير، لتنال إعجاب الجمهور.

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر أوي"، "إيه الجمال ده"، "حلو البحر وأنتي أحلى"، "جمالك مفيش زيه"، "حلاوتك وحلاوة فستانك".

يذكر أن الفنانة مي سليم شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بأكثر من عمل، منها مسلسل "المداح" مع حمادة هلال، وشاركت مع الفنانة روجينا بمسلسل "سر إلهي".

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