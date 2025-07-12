كتب - معتز عباس:

استعاد النجم ياسر جلال ذكرى وفاة والدة المخرج المسرحي جلال توفيق ووالدته، بنشر صورة نادرة تجمعهما سويًا.

ونشر ياسر جلال، صورة مع والده ووالدته في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "وحشتوني أوي".

جدير بالذكر أن ياسر جلال عُرض له في رمضان 2025 الموسم الثاني من مسلسل جودر، تأليف أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، بطولة وفاء عامر، نور اللبنانية، وليد فواز، غادة طلعت، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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