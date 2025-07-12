صورة نادرة للمخرج سامح عبد العزيز مع حسن حسني قبل رحيلهما

كتب - معتز عباس:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة من كواليس فيلم درس خصوصي عام 2005، إخراج الراحل سامح عبدالعزيز.

شهدت الصورة ظهور أبطال العمل السينمائي، وهم النجم الراحل حسن حسني، الفنان صلاح عبدالله، الفنانة هالة فاخر، الفنان محمد عطية، الفنان شريف سلامة، المخرج الراحل سامح عبدالعزيز.

ورحل المخرج سامح عبد العزيز، عن عمر ناهز الـ 48 عامًا، بعد إصابته بتلوث في الدم ودخوله في غيبوبة.

وشُيعت عصر اليوم الخميس، جنازة المخرج سامح عبدالعزيز بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، على أن يقام العزاء غدًا الأحد، بمسجد الشرطة في التجمع الخامس.

يُذكر أن، آخر أعمال الراحل سامح عبدالعزيز كان فيلم "الدشاش"، والذي عُرض في عام 2025، وشارك في بطولته كل من: محمد سعد، زينة، نسرين طافش، نسرين أمين، باسم سمرة، خالد الصاوي، وأحمد الرافعي.



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