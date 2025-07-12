"نص حياتي مات معاه".. رامي صبري يحيي ذكرى وفاة شقيقة كريم

كتب - معتز عباس:

أحيا المطرب رامي صبري، ذكرى وفاة شقيقه الأصغر كريم صبري، والذي رحل عن عالمنا يوليو 2021.

ونشر رامي مقطع أغنية "حالة اكتئاب" جمعته بشقيقه كريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "كريم أخويا لما مات زي النهارده غنيت معاه الأغنية دي لأني كنت بحبها وهو كان عايش وبيسمعهالي".

وأضاف: "نص حياتي مات معاه أو أكتر .. وكانت صدمة كبيرة أوي بالنسبالي .. ربنا يكرمك بالجنة زي قلبك الطيب يا بني".

من المقرر أن يُطلق ألبوم رامي صبري الجديد "أنا بحبك إنت" خلال الأيام المقبلة، ويضم 10 أغناني، إذ تعاون رامي في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم حسام حبيب، أمير طعيمة، وعمرو المصري.

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