كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها من داخل سيارتها الفارهة.

ونشرت مي صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية فستان طويل، من داخل سيارة فارهة ماركة "كاديلاك".

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "تجنن كالعادة"، "أجمل شخصية فنية"، "قمر طول عمرك قمر"، "أيقونة الموضة".

يُذكر أن، مي عمر شاركت مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وشيماء سيف، وغيرهم من النجوم.

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