محمد رمضان يغني "أنا مافيا" ويلتقط صورا مع جمهوره في مراسي

كتبت- منى الموجي:

شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو ظهر خلاله مع جمهوره أثناء تواجده في مراسي بالساحل الشمالي.

وغنى رمضان مع اثنين من الجمهور أغنيته الجديدة "أنا مافيا أنت هلهل"، والتقط صورا مع آخرين، وعلق على الفيديو "استمتع بأجواء مراسي مع حشود الصيف المذهلة - وتشرفت بمشاركة اللحظة مع راشد محمد العبار".

محمد رمضان ينتظر طرح فيلمه الجديد أسد إخراج محمد دياب، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، ويحرص على مشاركة جمهوره صورا من كواليس العمل، تجمعه بعدد من صناعه.

وأطل رمضان على جمهوره في رمضان 2025، من خلال برنامج "مدفع رمضان" الذي عُرض على قناة DMC، وحقق نسب مشاهدات مرتفعة.

جدير بالذكر أن محمد رمضان أحيا قبل يومين حفلا في الساحل الشمالي شهد حضور عدد كبير من جمهوره، وقدم خلاله باقة متنوعة من أغانيه الشهيرة.