القاهرة- مصراوي:

اختارت الفنانة منة فضالي تغيير شكل ولون شعرها، وقامت بمشاركة جمهورها أحدث إطلالة لها، وسألتهم عن رأيهم في التغيير الذي قامت به.

ونشرت منة فيديو من داخل مركز لتصفيف الشعر، ظهرت خلاله قبل وبعد التغيير الذي أدخلته على شعرها، معلقة "ونرجع بقى للشعر القصير اللي بحبه ولوني المفضل، أنتم بقى بتحبوا إيه عليا الشعر القصير ولا الطويل".

ومن بين تعليقات الجمهور: "سعاد حسني يا ناس"، "قمر"، "عسل بجد"، "كله عليكي حلو منوشة"، "إحنا بنحب الشعر الأسود القصير بينطق عليكى بجد، والأهم من ده بقى مش بيبين أي سن خالص"، "انتي قمر في كل حالاتك"، "القصير أحلى عليكي"، "القصير أجمل بكتير على وجهك".

جدير بالذكر أن منة فضالي شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "سيد الناس" إخراج محمد سامي، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد فهيم، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى.