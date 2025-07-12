كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة رنا رئيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة لها من أحدث ظهور بعد قضاء شهر العسل عقب زواجها في مايو 2025.

ونشرت رنا، الصورة التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "القمر بتاعنا ، العروسة، أحلى رنا، الجميلة، ضحكتها ما بتهزرش، السكر رنا".

وكانت رنا رئيس، قد احتفلت بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى يسري علي، وذلك في حفل كبير أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

يذكر أن، آخر أعمال رنا رئيس مشاركتها في مسلسل "سيد الناس" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وهو بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، خالد الصاوي، وإنجي المقدم، وملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، ريم مصطفى، كمال أبو رية، ومن إخراج محمد سامي.