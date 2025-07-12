كتب- هاني صابر:

خطفت الفنانة نرمين الفقي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وظهرت نرمين الفقي مرتدية ملابس البحر بصحبة صديقاتها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله ربنا يسعدك كمان وكمان، أحلى قمر في الدنيا، يا حلاوة، مش بتكبري، الجمال الطبيعي، القمر كله، أحلى نرمين، البحر منور كدة".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسلي "بعد النهاية" و "محارب" وتم عرضهما عام 2024.