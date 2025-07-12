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ميرنا نور الدين تستمتع بإجازة الصيف.. والجمهور يغازلها (صور)

03:37 م السبت 12 يوليو 2025
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    ميرنا نورالدين
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    ميرنا نور الدين (2)
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كتب- هاني صابر:


شاركت الفنانة ميرنا نورالدين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.


ونشرت ميرنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في مكان ما بين الشمس والظل".


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر زمانك، إجازة سعيدة، الجمال المصري، مسكرة، جميلة، إيه الحلاوة دي".


يذكر أن، آخر أعمال ميرنا نورالدين مسلسل "فهد البطل" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته أحمد العوضي، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، محمود البزاوي، عصام السقا، وآخرين، وإخراج محمد عبدالسلام.




ميرنا نور الدين إجازة الصيف الفنانة ميرنا نور الدين
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