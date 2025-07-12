كتبت- منى الموجي:

شاركت النجمة غادة عبدالرازق جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي صورًا وفيديوهات جديدة، كشفت خلالها عن يومياتها في الساحل الشمالي، وكيف تقضي عطلتها الصيفية، بعد إصابتها في قدمها.

وظهرت غادة في فيديو جالسة على كرسي متحرك، تحاول التحرك به، وصوت من يقوم بتصويرها يقول "فسحة غادة في الساحل"، لترد هي مازحة "عايزة أروح أطلع الرخصة" وتعلق من تصورها "محتاجة تتدربي شوية مش هيدوهالك على طول".

وكتبت غادة في تعليقها على الصور والفيديوهات "يوميات غادة عبدالرازق في الساحل أول أسبوع.. ربنا يستر على بقية الشهر، بحبكم".

وانهالت تعليقات النجوم والمتابعين على منشور غادة وتمنوا لها السلامة والشفاء، ومن بينهم: الفنانة سوسن بدر كتبت "ألف سلامة حبيبة قلبي"، ووضعت الفنانة جميلة عوض قلوب، وعلقت الفنانة منى زكي "ألف سلامة عليكي".

جدير بالذكر أن غادة عبدالرازق شاركت كضيفة شرف في فيلم "أحمد وأحمد" الذي تم طرحه مؤخرًا في دور العرض السينمائي، بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، أحمد الرافعي، حاتم صلاح، سامي مغاوي، أحمد عبدالوهاب، إخراج أحمد نادر جلال.