نادية الجندي بإطلالة شبابية وفستان قصير في أحدث جلسة تصوير

القاهرة- مصراوي:

شاركت النجمة نادية الجندي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء تواجدها في العاصمة اللبنانية "بيروت".

وظهرت نادية بإطلالة شبابية مرتدية فستانا قصيرا، وعلقت "مساء الورد عليكم جميعا، من لبنان الحبيبة"، وانهالت تعليقات الجمهور على الصور، ومن بينها: "نورتينا"، "القمر"، "شنو هالجمال"، "نجمة الجماهير"، "منورة الدنيا"، "مساكي عسل وورد حبيبتي"، "بحبك يا نادية"، "قمر دائما"، "نجمة الجماهير الفنانة الجميلة نادية الجندي.. ما شاء الله عليكي يا حبيبتي قمر وبدر منور ربنا يحفظك ويوفقك ودايما جميلة ومتألقة وناجحة".

جدير بالذكر أن الفنانة نادية الجندي تم تكريمها مؤخرًا من مهرجان الزمن الجميل الذي أقيم في بيروت، عن فيلمها "الباطنية" ونشرت فيديو وصورا من الحفل أثناء استلامها الجائزة، معلقة "سعيدة بتكريمي في لبنان الحبيبة، أنا ومحمد مختار عن فيلم الباطنية، هذا العمل من كلاسيكيات السينما العربية، ومازال عايش مع الناس رغم مرور كل هذه السنوات، واختياره كواحد من أفضل الأفلام في تاريخ السينما المصرية وحصوله على تكريم وهي الجائزة الأولى من نوعها فى مهرجان الزمن الجميل".