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ابنة عمرو دياب بفستان جريء أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

02:46 م السبت 12 يوليه 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت كنزي ابنة النجم عمرو دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها خلال تواجدها بإحدى المناسبات أمام البحر.

ونشرت كنزي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، حلوة يا كنزي، قمر، سكر أوي، الفستان حلو".

على جانب آخر، طرح النجم عمرو دياب، ألبومه الجديد "ابتدينا"وضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسي، الإيقاعي، والدرامي، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

عمرو دياب ابنة عمرو دياب إطلالة جريئة إنستجرام
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