حمادة هلال يعتذر عن حفله بمهرجان مراسي لهذا السبب

كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان حمادة هلال، اعتذاره عن إحياء حفله الغنائي في مهرجان مراسي بسبب تعرض والده لأزمة صحية.

وكتب هلال، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "بعتذر لكل الناس الجميلة اللي كانت جاية الحفلة، الله يشفي أبويا ويشفي كل مريض وإن شاء الله نحدد ميعاد جديد قريبا، وأشوفكم على خير".

على جانب آخر، خاض حمادة هلال موسم دراما رمضان 2025 ببطولة مسلسل "المداح 5".

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، وإخراج أحمد سمير فرج.