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أحمد الفيشاوي يروج لفيلم"روكي الغلابة"..ويعلق: "انتظروا المفاجأة"

12:43 م السبت 12 يوليه 2025

دنيا سمير غانم من كواليس فيلم روكي الغلابة

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كتب- هاني صابر:

روج الفنان أحمد الفيشاوي، لفيلم "روكي الغلابة" الذي تخوض بطولته النجمة دنيا سمير غانم، والمقرر طرحه بالسينمات يوم 30 يوليو الجاري.

ونشر الفيشاوي، بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "فيلم الصيف 2025 .. انتظروا المفاجأة".

وتقدم دنيا خلال أحداث العمل، شخصية تسمى روكي الغلابة، وهي لاعبة البوكس، وهي البودي جارد الخاص بالفنان محمد ممدوح، كما يظهر محمد رضوان بشخصية مدرب الملاكمة الخاص بـ دنيا سمير غانم.

فيلم "روكي الغلابة" بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، وغيرهم، وإخراج أحمد الجندي.

روكي الغلابة أحمد الفيشاوي دنيا سمير غانم
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