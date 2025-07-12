كتب- هاني صابر:

خضعت الفنانة بسنت شوقي، لجلسة تصوير جريئة، ظهرت خلالها بإطلالة صيفية.

ونشرت بسنت، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا أستطيع التوقف عن ارتداء اللون الوردي".

وتفاعلت الفنانة مايان السيد مع تدوينتها، وعلقت "واو". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "صباح الجمال، عسل، مذهلة، قمر وجميلة وكاريزما، تحفة الفستان".

يُذكر أن، بسنت شوقي شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2025 بمسلسل وتقابل حبيب، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، محمود عمرو ياسين، والعمل من إخراج محمد الخبيري.