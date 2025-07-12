فيفي عبده تنعى الفنانة شروق وتطلب الدعاء لها

كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة فيفي عبده، الفنانة الراحلة شروق التي وافتها المنية أمس الجمعة بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 73 عاما.

ونشرت فيفي، صورة الراحلة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله الفنانة شروق.. الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة ويصبر أهلها وأحبابها يا رب.. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن، الفنانة الراحلة شروق من مواليد 20 مارس 1952 وبدأت نشاطها الفني في الثمانينيات بعد تخرجها من كلية الزراعة، وعملت بالسينما في أدوار ثانوية مساعدة، وفي منتصف التسعينيات ركزت نشاطها الفني في التليفزيون، ومن أعمالها التليفزيونية "يوميات ونيس، قضية رأي عام، راجل وست ستات، ستات قادرة، الخفافيش، عرفة البحر، أم الصابرين، رقم مجهول، عبودة ماركة مسجلة".

ومن أعمالها السينمائية "نص يوم، إنت إيه، الخروج عن النص، فوبيا، دقي يا مزيكا، محترم إلا ربع".