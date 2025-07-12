كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا جريئة لها خلال استمتاعها بإجازة الصيف في الساحل الشمالي.

ونشرت إلهام شاهين، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "⁨ الساحل الشمالي أجمل جو وأجمل بحر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، لابسة بامبه، أجمل إلهام، مش حلاوة الساحل الشمالي دي حلاوتك انتي يا فنانة، أحلى فنانة".

يُذكر أن إلهام شاهين شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "سيد الناس"، من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ونخبة من النجوم.