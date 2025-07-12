كشف الفنان حسان العربي سر غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، وأكد أن هناك مجموعة كبيرة من الفنانين يعانون من نفس الأزمة، بسبب اقتصار العمل على مجموعة معينة من الفنانين.



وقال الفنان حسان العربي خلال ظهوره ضيفًا على برنامج بنظرة تانية الذي يقدمه الإعلامي محمود الجلفي، على قناة الشمس، إن الوسط الفني أصبح به خلل وهناك فجوة كبيرة بين المخرجين والفنانين القدامى ولا يوجد نقطة اتصال تجمع بينهما.



واستكمل حسان العربي: المخرجين دلوقتي ميعرفوناش ومفيش بينا تواصل وبيعتمدوا على مجموعة معينة، وكتير من الفنانين القدام غابوا عن الساحة الفنية".

وأكد أن الأمر يسبب له عناء نفسي كبير، قائلاً: "بزعل أوي لما انزل الشارع وحد يشوفني ويقولي أنت فين يا أستاذ أنت اعتزلت ولا إيه؟".

وأضاف: "أحيانًا كنت بقبل أعمال فنية مشاهد صغيرة، ومكنش يليق بيا لكن قبلته علشان الفلوس، وأصلًا الفلوس مش بتكفي، زمان كنت بشتغل في 25 حلقة دلوقتي بنعمل مشهد أو أتنين.

