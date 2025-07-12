إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي، بإطلالة "سيلفي"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، إطلالة جريئة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

نرمين الفقي

ظهرت الفنانة نرمين الفقي بـ"شورت"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسيلي على الحبايب الحاضر واللي غايب".

هيدي كرم

الفنانة هيدي كرم، ظهرت بملابس رياضية داخل الجيم، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو لها وهي تؤدي تمارين رياضية داخل الجيم، عبر"ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية ملابس جريئة.

هدى الإتربي

خطفت الفنانة هدى الإتربي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عرض أزياء جورج شقرا خريف وشتاء 2025-2026 في أسبوع باريس للأزياء الراقية".

لاميتا فرنجيه

الفنانة لاميتا فرنجيه، ظهرت بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "موناكو والصيف".

يسرا

ظهرت الفنانة يسرا، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها في باريس.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، إطلالة جريئة لها على البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

ماجي بوغصن

ظهرت الفنانة ماجي بوغصن، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.