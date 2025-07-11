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شيماء سيف وزوجها ونور إيهاب .. 20 صورة للنجوم في حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة

11:19 م الجمعة 11 يوليو 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
  • عرض 20 صورة
    حفل محمد رمضان بالعلمين الجديدة
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أحيا النجم محمد رمضان حفلًا ضخمًا ضم عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والمشاهير وذلك خلال افتتاح مهرجان تركواز بمنطقة سيدي عبد الرحمن فى العلمين الجديدة فى دورته الأولى بمشاركة كبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العريي.

وحضر الحفل من نجوم وصناع الفن من بينهم المنتج تامر مرسي وحرمه نسرين إمام ، منتصر النبراوي ،شيماء سيف زوجها المنتج محمد كارتر ، أحمد ياسين، نور ايهاب، رانيا منصور وشقيقتها نورهان، أحمد حجازي وأحمد مسعود وحرمه يمنى طولان،إنجي علاء المطربة علياء صبحي، وئام مجدي، محمود حجازي، بالإضافة إلى نجوم كرة القدم من بينهم رامي ربيعه وحرمه،محمد فاروق وإمام عاشور .. غيرهم .

وافتتح رمضان وصلته الغنائية بمهرجان تركواز بداية من الصعود أعلى سيارته ومرورا بوصلات استعراضية وقدم عدد كبير من أغانيه المميزة التي تفاعل معها الحضور من نجوم الفن والرياضة وجمهوره الكبير.

محمد رمضان شيماء سيف حفل محمد رمضان العلمين الجديدة
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