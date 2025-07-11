كشف الفنان عبد العزيز مخيون، لبرنامج كلام الناس على أم بي سي مصر، كواليس لقاء جمعه الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، أثناء تحضيره لتقديم شخصيته في مسلسل أمير الشعراء أحمد شوقي.

وقال مخيون: اندهش لما قولت له إني بقدم شخصيته من غير ما هو يعرف، ولما كلمته في التليفون، اعتذر يكمل المكالمة معايا، وبعد شوية كلمته تاني، قالي: إنت برضو، وشرحتله الموقف، فقال لي: تعالى لي بكرة الساعة 1.

وتابع مخيون: قابلته وقعدت معاه ساعة كاملة، وكنت حاسس إنه سعيد، لأنه حس إني رجعته لذكرى جميلة وهي الغناء في حفل زفاف نجل أحمد شوقي في حياته وخلال الجلسة، قام بتصحيح حاجات كتير عن شخصيته أسلوبه في الحياة والمواقف المختلفة.