تحدث الفنان الكبير عبد العزيز مخيون، عن موقف جمعه بالنجمة الراحلة سعاد حسني، عاتبته فيه بسبب طريقة إدارته لتعاملاته في المجال الفني.

وقال مخيون في برنامج كلام الناس مع ياسمين عز على قناة MBC مصر: سعاد سمعتني بتكلم مع الإنتاج، وبعدها قالتلي: إنت مش عارف تدير نفسك وموهبتك.. ازاي بتتكلم مع بتوع الإنتاج بالشكل ده؟ ولازم تجيب حد يدير شغلك، لأن إدارة الموهبة مهمة جدا، والثقافة لوحدها مش كفاية.

واستكمل: للأسف مسمعتش كلامها، وندمت إني معملتش كده طبعا، لأن البساطة بيتفهم غلط في الزمن ده.

وتعاون الفنان عبد العزيز مخيون مع النجمة الراحلة سعاد حسني في فيلم "الجوع" للمخرج علي بدرخان.